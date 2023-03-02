Kaş Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesi Kültürevi Toplantı Salonunda gerçekleşen meclisin açılışında, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen, 11 ilde etkili olan depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başkan Mutlu Ulutaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili devletin ve milletin ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla sahada can siparane bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Yapılan çalışmanın sürdürüldüğünü belirten Başkan Ulutaş, “14 milyon insanımızı derinden sarsan depremin yaralarını sarmak için tüm kamu kurumlarımız ve milletimiz mücadelesini devam ettiriyor. Bizler de Kaş Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin büyük destekleriyle yaklaşık 40 adet yardım tırını bölgeye ulaştırdık. Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve civardaki illerimizin hepsine buradan yardım tırlarımız gitti. Belediyemize ait 16 adet iş makinesi ile toplam 83 araç gereç, deprem bölgesine ulaştırıldı. 43 belediye personelimiz ve 100’ün üzerinde gönüllü hemşehrimiz, deprem bölgesinde canla başla mücadele etti.

Ayrıca, şu anda ilçemizde yaklaşık 2 bin 500’ün üzerinde depremzede kardeşlerimize, Kalkan ve Kaş’ta kurmuş olduğumuz aşeviyle günde 3 öğün yemek ikramı yapıyoruz. Kaş ve Kalkan’da belediye hizmet birimlerimizde sosyal market şeklinde oluşturduğumuz bir çalışma var. Misafirlerimiz gelip, burada ihtiyaçlarını giderebiliyor. Devlet millet el ele, yerel yönetimlerin, belediyelerin de destekleriyle inşallah bu süreçleri atlatacağız ve daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Ulutaş, depremin Türkiye’nin bir gerçeği olduğunu hatırlatarak, “İnşallah Rabbim, böyle afetler göstermesin, bizleri böyle acılarla sınamasın. Depremde vefat edenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı olanlara geçmiş olsun diyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

"Gündemdeki konular karara bağlandı"

Başkan Ulutaş’ın ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup sözcülerinin konuşmalarının ardından gündeme geçildi.

Toplantıda, Kaş Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletilmekte olan işletmelerin fiyat tarifeleri, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

Ahatlı Mahallesi 19745.73 metrekare miktarında 113 ada 29 parselde, tarım ve hayvancılık tesis alanı olarak yaptırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Kaş Yat Limanı İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi konusu ele alındı. Söz konusu teklif, idareye sunulduğu şekilde oy çokluğuyla kabul edildi.

Sarılar Mahallesi 102 ada 211 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Amaçlı İmar Planı yapmak üzere kamu yararı kararı alınması konusunun komisyona havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Köy Yerleşik Alanları içinde kalan yerlerde ifraz ve tevhit işlemleri ile ilgili 2023 yılı harçlarında güncelleme yapılması konusunun, plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ardından oturuma kısa bir süre ara verildi, devamında konuyla ilgili komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı sonunda, Kaş Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne İbrahim Serhat Yurdakul, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Uğur Doğan Ünal’ın atandığı açıklandı.