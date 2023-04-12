Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 26. Kez kapılarını açtı. Kaş Belediyesi, dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT’e katıldı.

30’a yakın ülkeden 600’e yakın katılımcı, EMITT’te turizm potansiyelini sergilemek için İstanbul’da hazır bulunacak.

Turizm sektörünün gündemi etrafında şekillenen EMITT’te doğal güzellikler, tarihi ve kültürel değerler, yöresel lezzetler yerli ve yabancı katılımcılarla buluşacak.

Bu çerçevede Kaş Belediyesi, her yıl olduğu gibi TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda yerini aldı.

Kaş Belediyesince fuar alanında açılan stantta ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra turizm açısından tanıtımı yapılıyor. Tanıtım materyallerinin sergilendiği stantta, pekmez, bal, tahin, ada çayı, kekik gibi yöresel ürünler tanıtılıyor, ziyaretçilere de ikram ediliyor.

Bakan Ersoy’dan Kaş standına ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, EMITT’te yer alan Kaş standını ziyaret etti. Bakan Ersoy’a, ziyaret sonunda Kaş’ın yöresel lezzetleri hediye edildi. Fuar, 15 Nisan’da sona erecek.