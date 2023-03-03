Antalya 2. Amatör Küme’de mücadele edecek Kaş Belediye Spor futbol takımı, dualar eşliğinde yeni sezona “merhaba” dedi.

Antalya 2. Amatör Küme’de mücadele edecek Kaş Belediye Spor futbol takımı, dualar eşliğinde yeni sezona “merhaba” dedi.

Sezonda şampiyonluğu hedefleyen Kaş Belediye Spor, 2022-2023 futbol sezonunu törenle açarak, taraftarlarıyla buluştu. Ağullu Stadı’nda düzenlenen sezon açılışında kurban kesilerek, dualar edildi. Teknik heyet ve futbolcuların tanıtımı yapıldı. Açılışta konuşan Kaş Belediye Spor Başkanı Salih Usta, yeni sezonun güzel geçmesini, hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Yeni bir kulüp olduklarını belirten Başkan Salih Usta, “Bugün uzun yıllar sürecek bir yolculuğa çıkmış bulunuyoruz. Sezonu birlikte iyi bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz. Maçlarımızı, dostluk ve kardeşlik içinde oynayacağız. Kaş Belediye Spor başta olmak üzere tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Tufan Çaldıran, İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay, Cumhuriyet Savcısı Beytullah Sakar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülhamit Özkoçak, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Gökçül, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, muhtarlar, Kaş Belediye Spor yönetim kurulu üyeleri ve ana sponsor firma sahibi Kemal Kofalak da katıldı.