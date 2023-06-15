Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü yaz aylarında artan nüfusla içme suyu sorunu yaşayan Kaş ilçesi Aklar Mahallesi’nde 4 kilometrelik içme suyu şebeke hattı çalışması yapıyor.

Antalya’nın 19 ilçesinde eskiyen ve iş göremez hale gelen içme suyu hatlarını yenilemek için çalışma sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş’ın Aklar Mahallesi’nde içme suyu hatlarını yeniliyor. Mahalle halkının Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne talepte bulunmasının ardından ivedilikle başlayan çalışmalar devam ediyor.

“4 km’lik yeni hat döşeniyor”

Çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Kaş Şube Müdürü Mehmet Keskin, “İl Özel İdaresi zamanında döşenen ve eskiyen hatlar su kaçaklarına neden oluyordu. Bu nedenle de mahalle halkı günlerce susuz kalıyordu. Aklar Mahallesi’nde yaklaşık 4 bin metre içme suyu şebeke hattı yenileme çalışması yapıyoruz. Buranın kendi kaynağı var ancak su özellikle yaz aylarında yeterli gelmiyor. Bunun için de sondaj etüt planlama çalışmaları yaptık. İzinler çıkar çıkmaz da sondaj için en kısa sürede çalışmaya başlayacağız” dedi.

“Talebin ardından çalışmalar başladı”

Aklar Mahalle Muhtarı Ergün Ulutaş da çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Mahalle arasındaki hatlarımız eskiden döşenmişti. Hatların üzerinden yollar geçti borular kırıldı. Bu sebeple Antalya Büyükşehir Belediyemize müracaat ettik. ASAT ekiplerimiz müracaatımızdan hemen sonra gelerek isale hattı çalışmalarına başladı. Acil olarak problemimizi çözüyorlar. Muhittin Başkanımıza Batı Torosların eteklerinden selamlarımızı gönderiyoruz. Yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz.”