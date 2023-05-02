Menteşe Belediye tiyatrosu tarafından Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen Karya ve Dostları isimli tek perdelik oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Menteşe Belediyesi Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve çiftlik sahibi Karya isimli bir çocukla tavşan, tavuk ve kedi karakterleri arasında geçen eğlenceli hikâyeyi anlatan Karya ve Dostları isimli oyunu salonu dolduran çocuklar kahkahalar eşliğinde izlediler. Çocuklar oyun boyunca çalan şarkılar ile de dans ederek eğlendiler.

Menteşe Belediyesi olarak çocukların keyifli vakit geçirmesi için pek çok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Belediye tiyatromuz tarafından hazırlanan oyunlara çocuklarımız yoğun ilgi göstererek oyunu beğeniyle izlediler. Geleceğimiz olan çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesi bizler için çok önemli. Bu çerçevede pek çok etkinlik düzenliyor ve çeşitli çocuk oyunları sahneliyoruz. Çocuklarımız için projeler üretmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.