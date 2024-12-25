Aydın’da çeyrek asırdan bu yana endemik bitkiler üzerinde çalışmalar yapan Karya Farma HBX Ar-Ge şimdi de gerek tarımın gerekse canlıların sağlıklı geleceği için organik tarım çalışması başlattı. Sağlıklı bir gelecek için insanların zararlı alışkanlık ve bağımlılıktan kurtulması ne kadar önemli ise toprağın ve tarımın da kimyasal bağımlılıktan kurtarılması gerektiğini ifade eden Gıda Mühendisi Feridun Levent Saltoğlu, bu yönde çalışma başlattıklarını söyledi.

İnsanoğlunun hava ve sudan sonra en temel ihtiyacı olan gıda güvenliğinin gelişen teknoloji ile can güvenliği kadar önemli hale geldiğini belirten Karya Farma HBX Ar-Ge ekibinden Gıda Mühendisi Feridun Levent Saltoğlu, “Bugün sağlık alanında yaşanan sıkıntıların temelinde sağlıksız beslenme, çevre alanında yaşanan sıkıntıların temelinde ise aç gözlülük ve daha fazla kazanma hırsı gelmektedir. Gerek insanlığın sağlığı gerekse üzerinde yaşadığımız dünyanın çevre sağlığı için, kimyasaldan uzaklaşıp organiğe yönlenmemiz gerekiyor. ADÜ Tekonkent’te faaliyetlerini yürüten ve şuana kadar 18 patente imza atan Karya Farma olarak bu yönde çalışma yapıyoruz” dedi.

“Kuraklık ve çevre sorunu her geçen yıl artıyor”

Son günlerine geldiğimiz 2024 yılının en büyük sorunlarından birinin küresel iklim krizi adıyla anlan kuraklık olduğunu hatırlatan Saltoğlu, “Başta ilimiz Aydın olmak üzere, kuraklık tüm ülkenin hatta dünyanın önemli bir gündem maddesi. Bunun değişik sebepleri açıklansa da sorun ve sıkıntıların en büyük sebebi tabiata olumsuz müdahale eden insanoğludur” diyerek çözümün ise kimyasaldan uzak ekolojik tarından geçtiğini ifade etti.

Tarımın ve üretim anlayışının yeniden inşa edilmesi gerektiğine inandığını kaydeden Karya Farma HBX Ar-Ge ekibinden Gıda Mühendisi Feridun Levent Saltoğlu, “Bize göre İklim değişikliğinin nedeni yanlış tarımsal uygulamalar ve tabiata kimyasal müdahaledir. Aydın’da hem tarım hem de hayvancılığı tehdit eden en önemli unsur kimyasal mücadeledir. İnsanların ve evcil hayvanların daha fazla rahatsızlanmasının temel nedeni de bize göre sağlıksız beslenmedir. Bu da gıdanın temelini oluşturan tarımda doğallıktan uzaklaşmanın sonucu oluşuyor” dedi.

Tarım ve hayvancılıktaki sorunlara karşı ekolojik çözümlerle yaklaşmanın gerektiğini ve bu kapsamda Karya Farma HBX Ar-Ge ekibi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Saltoğlu, "Tarımda kimyasal bağımlılığı azaltarak, zehirsiz ve geri dönüşümlü yöntemlere yönelmemiz gerekiyor. Akıllı eko fidanlar, toprağı ve suyu verimli kullanan genetik çeşitliliğe sahip fidan türleridir ve Aydın gibi kuraklıktan etkilenen bölgelerde üretimi artırabilir. Eko gübreler ise hem toprağın biyolojik yapısını korur hem de çevreye zarar vermeden sürdürülebilir tarımı destekler. Ayrıca, eko seracılık ile hem enerji tasarrufu sağlanabilir hem de yerel ürün çeşitliliği artırılabilir" dedi.