Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te çalışmalarını sürdüren ve her ay bölgenin farklı bir meyve ve sebzesi üzerinde bilimsel çalışmalar yürüten Karya-Farma HBX Ar-Ge bu ayki çalışmasını nar ve iğde üzerinde gerçekleştirdi. Nar ve iğdenin toksinlerin vücuttan hızlı atılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

ADÜ Teknokent bünyesinde yaptıkları çalışmalarla şu ana kadar 18 spesifik buluşa imza atan Karya-Farma HBX-Ar-Ge, tabiatın şifa kaynaklarını bilimle buluşturma ve insan sağlığına katkı sağlamak için gayretli çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Karya-Farma HBX-Ar-Ge’nin kurucusu Hakan Başlık ve Bilim Kurulu Üyesi Kimyager Aslı Aktaş, nar ve iğdenin detoks sürecindeki etkilerini ve sağlığa olan yararlarını yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından değerlendirdi.

Aydın ve çevresinde oldukça fazla yetişen ve sonbahardan kış aylarına geçiş sürecinde hasat edilen nar meyvesinin yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıktığını belirten Aslı Aktaş, “Nar, punikalajin, antosiyanin ve ellagik asit gibi güçlü polifenoller içerir. 100 gram nar, yaklaşık 83 kcal enerji, 1.7 gram protein, 1.2 gram yağ, 18.7 gram karbonhidrat ve 4 gram diyet lifi sağlar. Ayrıca C vitamini, K vitamini ve folik asit açısından da zengindir. Bu özellikleri sayesinde nar, bağışıklık sistemini destekler, serbest radikalleri nötralize ederek hücreleri korur ve sindirim sistemini düzenler.

İğde ise, flavonoid ve tanenler bakımından zengin bir meyvedir. 100 gram iğde, ortalama 81 kcal enerji, 1.5 gram protein, 0.5 gram yağ, 18 gram karbonhidrat ve 2 gram lif içerir. A vitamini, C vitamini, kalsiyum ve potasyum açısından zengin olan iğde, antioksidan etkileriyle bilinir ve karaciğer sağlığını destekleyerek detoksifikasyon süreçlerine katkı sağlar. Ayrıca, mide ve bağırsak sağlığı üzerinde koruyucu etkileri bulunur” diyerek bu ürünlerin sadece tadı için değil sağlık için de tüketilmesini önerdi.

Karya-Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık ise, nar ve iğdenin gücü ile doğal sağlık çözümleri geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu iki meyvenin detoks sürecinde önemli olduğunu belirtti. Başlık, “Nar ve iğde, içerdiği zengin antioksidan bileşiklerle vücudun doğal detoksifikasyon süreçlerine güçlü bir destek sağlıyor. Narın polifenolleri ve iğdenin flavonoidleri, karaciğerin toksinleri daha hızlı ve etkin bir şekilde işlemden geçirmesine yardımcı olurken, sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileri sayesinde toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırıyor. Karya-Farma HBX Ar-Ge olarak, tabiatın bize sunduğu bu şifalı kaynakları bilimsel verilerle destekleyerek, insan sağlığına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.