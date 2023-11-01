Karun Hazinesi’nden sonra Türkiye’de bulunan en değerli hazine olarak gösterilen Amisos Hazinesi, Samsun Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Gökdere ve kalkınma ajansı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Samsun Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemede Samsun Müzesi’nin çok önemli ve nadide tarih, kültür ve sanatsal eserlere ev sahipliği yaptığı ifade edilerek, Samsun Müzesi’nin Samsun’un ve Karadeniz’in tarihi ve arkeolojik potansiyelinin yeniden keşfedilmesine de hizmet edeceği vurgulandı.

Müzede yerini alan Amisos Hazinesi; Samsun’da 28 Kasım 1995 tarihinde bir inşaat kazısı sırasında keşfedildi. Amisos Tepesi adını alan yerde bulunan hazine Pontus Krallığı hanedan üyelerine ait olup 64 parçadan oluşmakta ve Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde alınıp, açılış için gün sayan Samsun Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Karun Hazinesi’nden sonra Türkiye’de bulunan en değerli hazine olarak nitelendirilen Amisos Hazinesi cam, madeni, pişmiş toprak, mermer ve altın olmak üzere beş kategoriye ayrılıyor. Altın eserlerin geçmişi MÖ 1. yüzyıla, diğer eserlerin geçmişi ise MÖ 4. yüzyıla dek uzandığı ifade ediliyor.

Birbirinden önemli birçok eserin yer aldığı Samsun Müzesi, resmi açılış için gün sayıyor.