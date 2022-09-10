Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan ve koruma altına alınan Mileyha Sulak Alanı’nda 299 kuş türünün bazıları objektiflere yansıdı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan ve koruma altına alınan Mileyha Sulak Alanı’nda 299 kuş türünün bazıları objektiflere yansıdı.

"Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Milleyha Sulak Alanı, Türkiye’de hiç görülmeyen kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor. Kuş gözlemcilerinin uğrak yeri olan Milleyha Sulak Alanı ve sahilinde, bu sene Türkiye için birçok yeni kuş türü kayıt altına alındı.

Mileyha Sulak Alanı’ndaki kuş türlerinden bazıları objektiflere yansıdı.