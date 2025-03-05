GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’te yol üzerinde duran karton koliye çarpmamak için ani manevra yapan araç takla attı. Kazada sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Nurdağı-Gaziantep karayolu 23. kilometresi Akyokuş Mevkii’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut A. (38) yönetimindeki Peugeot marka 34 BER 196 plakalı araç, seyir halindeyken yol üzerinde duran karton koliye çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevra yapan araç savrularak takla atarken sürücü ise yaralandı. Yaralanan sürücü, çağırılan sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Nurdağı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Emniyet güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.