MASKİ Genel Müdürlüğü, ilgili firma tarafından yılsonu dolasıyla yapılacak olan çalışma nedeniyle 31 Aralık 2022 tarihinde saat 21.00’dan 1 Ocak 2023 saat 03.00’a kadar yaklaşık 6 saat boyunca Sumatik cihazlarında hizmet verilemeyeceğini belirtti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilgili firma tarafından yılsonu dolasıyla yapılacak olan çalışma nedeniyle 31 Aralık 2022 tarihinde saat 21.00’dan 1 Ocak 2023 saat 03.00’a kadar yaklaşık 6 saat boyunca Sumatik cihazlarında hizmet verilemeyeceğini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hizmet veren ‘Sumatik’ cihazlarında yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle bir duyuru yayınladı. Duyuruda, “İlimizde 34 adet ‘Sumatik’ ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. İlgili firmanın yılsonu olması sebebiyle para kasetlerinin sıfırlanması ve benzeri işlemler için yapacağı çalışma nedeniyle cihazlarımız 31 Aralık 2022 tarihinde saat 21.00’dan 1 Ocak 2023 saat 03.00’a kadar devre dışı kalacaktır. Belirttiğimiz tarih ve saat aralıklarında cihazlarımızdan herhangi bir iş veya işlem yapılamayacaktır. Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri alarak, su yükleme işlemini bu aralıklara bırakmamaları önemle duyurulur.” ifadelerine yer verildi.