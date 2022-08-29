Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 316,9 milyar TL oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 316,9 milyar TL oldu.

Temmuz ayı sonunda Türkiye’de 92,1 milyon adet kredi kartı, 158,6 milyon adet banka kartı ve 65,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

2021 yılının Temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15’lik, banka kartı adedinde yüzde 11’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 28’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 316,1 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artış gösterdi.

Bankalararası Kart Merkezi’ni (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 316,9 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 248,7 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 62,3 milyar TL’sinde banka kartları, 5,9 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Buna göre, kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 103, banka kartı ile ödemelerde yüzde 132 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 164 olarak gerçekleşti.

Kartla MTV ödeme tutarı 13,9 milyar TL oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği Temmuz ayında, bu ödemeleri de kapsayan ‘Kamu-Vergi Ödemeleri’ sektöründe, 1 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında kartlarla 13,9 milyar TL’lik ödeme yapıldı.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyüme yüzde 82, ortalama işlem tutarı 915 TL oldu. Kartlarla yapılan Kamu-Vergi ödeme tutarının yüzde 66’sında internetten ödeme tercih edildi, yani her 3 TL kartlı Kamu-Vergi ödemesinin 2 TL’si internetten yapıldı.

Yabancı kartlarla toplam 44 milyar TL ödendi

Yabancı turist ziyaretindeki artış Temmuz ayında da devam etti ve yabancı kartlarla toplam 44 milyar TL ödeme yapıldı. Buna göre önceki yılın aynı döneminde 15,7 milyar TL olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında yüzde 184 oranında artış gerçekleşti. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarının ise 965 TL’den 1.628 TL’ye çıktığı görüldü.