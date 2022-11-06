Sivas’ta bir aday, KPSS’ye kimlik yerine sürücü belgesiyle gelince sınava giremedi.

Sivas’ta bir aday, KPSS’ye kimlik yerine sürücü belgesiyle gelince sınava giremedi.

2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı saat 10.15’de başladı. Binlerce kişinin girdiği sınavın heyecanı Sivas’ta da yaşandı. Adaylar erken saatlerde sınava girecekleri okulların önüne gidip kapıların açılmasını bekledi. Güvenlik taramasından sonra adaylar salonlara alınırken, sınava saat 10.00’dan sonra gelen adaylar ise içeri alınmadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi B binasında sınava girecek bir aday kimlik kartı yerine sürücü belgesiyle gelince sınav salonuna alınmadı.

“Kimliği almak için koştum ama yetişemedim”

Hasan Hüseyin Koç, kimlik yerine yanlışlıkla sürücü belgesini yanına aldığını belirerek, “Kimlik yerine sürücü belgesini getirmişim. Arabanın anahtarını da bir yere bırakmamız gerekiyor. Ben de kimliği almak için koştum ama yetişemedim. Sınav salonuna geldim, kimlik yerine başka kartla geldiğim için beni almadılar. O yüzden giremedim sınava. Yapacak bir şey yok, 2 senede bir oluyor” dedi.