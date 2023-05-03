Sakarya Büyükşehir Belediyesi karting sporcuları, ilk ayağı gerçekleştirilen MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’na damga vurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karting sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 29-30 Nisan tarihlerinde ilk ayağı gerçekleştirilen MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’na katılan Doruk Sırnaç mikro kategoride, Can Özder mini kategoride, Hakkı Dorum junior kategoride, Gün Taşdelen senior kategoride ve Can Özdoğan ise master kategoride birinci oldu. 2023 sezonun ilk karting mücadelesi olan yarışlarda, kadınlarda Ayşe Çebi junior kategoride ve Zeynep Çukurova senior kategoride birinci olarak yarışmanın en hızlı isimleri oldu. 5 ayrı kategoride 72 sporcunun katılımı ile üçer yarışın gerçekleştirildiği Batı Kurumsal Karting Yarışları, TOSFED Körfez Pisti’nde düzenlendi. 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde ikinci ayak yarışları start alacak olan MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası, Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek.