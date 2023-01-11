Kartepe zirve yolundaki 21 dönümlük alan, Kartepe Belediyesi tarafından mesire alanına dönüştürülüyor.

Kartepe zirve yolundaki 21 dönümlük alan, Kartepe Belediyesi tarafından mesire alanına dönüştürülüyor.

Kartepe Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahsis ile birlikte Maşukiye dağ yolu kar bölgesinde 21 dönümlük alana mesire alanı kazandırıyor. "Çamçeşme Mesire Alanı" isminin verildiği bölgede, 30 kamelya, banklar, mescit, piknik alanları, otopark, bebek bakım yeri ve tuvaletler yer alacak. Mesire alanındaki çalışmaların bu ay sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, hayata geçirmek istediğimiz bir projeydi. Onay sürecinin tamamlanması sonrasında hemen çalışmalara başladık. Daha önce özel bir firma tarafından işletilen bu yer artık Kartepe Belediyesi mesire alanı olarak hizmet verecek" dedi.