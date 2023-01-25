Kartepe ilçesine 9 bin 700 metrekarelik park inşa ediliyor. Parkta yürüyüş yolları, sahalar, çocuk oyun grupları, kafe ve soyunma odaları yer alacak.

Kartepe ilçesine 9 bin 700 metrekarelik park inşa ediliyor. Parkta yürüyüş yolları, sahalar, çocuk oyun grupları, kafe ve soyunma odaları yer alacak.

Park projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi iş birliğinde hayata geçiriliyor. Arslanbey ve Şevkatiye mahallerinin birleşiminde yer alan park da yürüyüş yolları, basketbol sahası ve çocuk oyun grupları yer alacak. Parkın toplam proje alanı 9 bin 700 metrekare olacak. Parkın içerisinde yeşil alana 5 bin 550 metrekare ayrıldı. Park içerisinde 265 metrekare çocuk oyun alanı, 74 metrekare fitness alanı, 79 metrekare tuvalet ve mescit yapılacak. Bununla birlikte yetişkinler ve gençlerin kaliteli vakit geçirip, spor yapabileceği bin 232 metrekare futbol sahası, 145 metrekare kafe ve soyunma odası, 405 metrekare basket sahası ve yürüyüş yolları yapılması planlandı.

"Çok amaçlı bir yaşam alanı olacak"

Parkta yürütülen çalışmaları inceleyerek, ekiplerden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülen toplam proje alanı 9 bin 700 metrekare olan parkımız çok yakında hepimizin temiz hava alıp rahatlıkla spor yapabileceği çok amaçlı bir yaşam alanı olacak. Kartepe’mize kazandırdığı bu anlamlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum" dedi.