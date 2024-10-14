Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın başkanlığında İSU yetkilileriyle yapılan toplantı sonunda Suadiye ve Çepni Mahallelerine 185 milyon TL’lik içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu olmak üzere altyapı yatırımı yapılacağı açıklandı.

Kartepe Belediyesi ek hizmet binasında İSU yetkilileriyle yapılan toplantı da Kartepe’ye 185 milyon TL’lik altyapı yatırım kararı açıklandı. Öncesinde İSU ile koordineli olarak yapılan ihtiyaç analizi ve fizibilite süreçleri sonunda bölgesel altyapı sorunları ve ihtiyaçları tespit edilip göz önüne alınarak yatırım planlaması yapıldı.

Açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Suadiye ve Çepni Mahallerimizde başlayacak olan içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmaları hakkında İSU Genel Müdürlüğümüz ve ilçe yetkililerimizle değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. İSU yetkililerimizin, muhtarlarımızla ve meclis üyelerimizle yaptığı istişarelerin akabinde üst yapı hariç, Suadiye Mahallemiz için yaklaşık 95 milyon TL; Çepni Mahallemiz ise yaklaşık 90 milyon TL olmak üzere toplam 185 milyon TL altyapı yatırımı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Kartepe’mize hayırlı olsun" dedi.