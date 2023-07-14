Kartepeli sporcular Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası’nda dereceyle döndü.

Kartepe Belediyespor’un sporcuları, Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası’nda mücadele etti. Genç sporcular Çanakkale Hasan Mevsuf Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada, 7 kategoride ter döktü. Kartepe Belediyespor’un sporcularından Aslı Berra Kurt ve Beyza Topal birinci, Rabia Su Uray ikinci, Zeynep Çitli, Aysima Hatiye Kurt, Esma Gül ve Belinay Pistil üçüncü oldular. Ayrıca büyükler kadın ve erkek takımları da üçüncülük elde etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençlerimiz istediği sürece eğitim ve spor alanlarında desteğimizi güçlendiriyoruz. Onların başarıları bizim gurur kaynağımız. Nice başarılarını görmek nasip olsun İnşallah. Her zaman yanlarındayız" dedi.