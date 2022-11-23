Kartepe ilçesinde 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çalışmalar kısa zamanda tamamlandı. Merkez, düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Kartepe ilçesinde 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çalışmalar kısa zamanda tamamlandı. Merkez, düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı. 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen merkezde, 150 metrekare alanda hizmet binası, 20 hayvan barınağı, ameliyathane, veteriner hekim odası, sağlıklı hayvan kafesleri, müşahede ve karantina alanı, malzeme deposu, kedi evi ile sosyal alan yer alıyor.

"Bu tesislerin artması bizleri sevindiriyor"

Açılış töreninde konuşan Kocaeli Hayvan Dostları Derneği Başkan Yardımcısı İlksen Aydın, "Bu tesisin açılmasında öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ediyoruz. Burası sokak hayvanlarının bakımlarının yapıldığı bir yerdir. Bu tesislerin artması bizleri sevindiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu tesis kısırlaştırma ve tedavi merkezi olacaktır"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise sokak hayvanlarını önemsediklerini belirterek, "Sokak hayvanlarının toplumla birlikte yaşamaları için hazırlanan bir projedir. Kolay bir proje değildir. Bu tesisin amacı sokak hayvanlarını burada bekletmek ve beslemek değildir. Bu tesisi açtığımız için Kartepe’de sokak hayvanlarının sayısı azalacak değildir. Sokak hayvanlarının azalmasının yolu kısırlaştırmaktan geçmektedir. Bu tesis kısırlaştırma ve tedavi merkezi olacaktır. Bu tesis ile destek vereceğiz. Sokak hayvanlarının sayısının azalması zaman alacaktır. Doğru yöntem, doğru şekilde olacaktır. Zamanla azalacaktır. Bu sayede hemşehrilerimizin memnuniyeti görülecektir" şeklinde konuştu.

Katılımcılar

Açılış törenine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, KBB Koordinatörü Nihat Abiş, Aracı Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Aracı, Kırım Tatarları Derneği Başkanı Zümral Aracı, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Kocaeli Hayvan Dostları Derneği Başkan Yardımcısı İlksen Aydın, KBB Veteriner Şube Müdürü Esra Özkan, siyasi partilerin temsilcileri ve meclis üyeleri katıldı.