Kartepe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Yazlık Sinema Günleri" başladı. Kurban Bayramı’nın son gününde "Neşeli Günler" aile komedisi filmiyle sezonu açan Kartepe Belediyesi, ilk gösterimde ilçenin çınarlarını misafir etti.

Kartepe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yazlık Sinema Günleri’ne Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından bakımları yapılan Kartepeliler konuk edildi. Evlerinden servislerle alınan Kartepe’nin çınarları, 1978 yapımı Neşeli Günler filmini açık havada izleme keyfi yaşayarak, gençlik anılarını tazeleme fırsatı buldu.

Nostaljiye özlem olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Büyüklerimiz daha iyi bilir açık hava sinemalarını. Yaz boyunca klasikleşmiş ve yeni filmlerle gösterimler devam edecek. İlk yetişkin gösterimde Alo Evlat Sağlık Kulübümüzün hizmet verdiği çınarlarımızı ağırladık. Onların mutluluğu bizim çalışma motivasyonumuz. Nostalji yaşattığımız açık hava sinemalarımıza tüm hemşehrilerimize bekliyorum" dedi.