Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, amatör spor kulüplerine toplam 2 milyon 600 bin TL destek verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, amatör spor kulüplerine toplam 2 milyon 600 bin TL destek verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kısa bir süre önce ilçedeki tüm amatör spor kulüplerine yaklaşık 1 milyon TL tutarında malzeme yardımından sonra yeni sezon öncesinde toplamda 2 milyon 600 bin TL destek verdi. Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erol Arutan, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirel, KOÜ öğretim görevlisi Doç. Dr. Levent Atalı, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, ASKF yöneticisi Selçuk Baysal, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, kulüp başkanları ve davetliler katıldı.

"Geleceğimize yatırım yapıyoruz"

Programda konuşan Başkan Kocaman, "Kartepe Belediyesi olarak spor kulüplerinin sıkıntılarını biliyoruz. Her zaman spor faaliyetlerine destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Gençlere spor yapma imkanı sağlayan, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran spor kulüplerinin her zaman yanlarında olacağız. Kartepe’mizin nüfusu 150 bine yaklaştı. Kartepe’nin evlatlarının spor yapmalarını sağlayarak geleceğimize yatırım yapıyoruz" dedi.

"Toplam desteğimiz 2 milyon 600 bin TL’dir"

Kartepe’de 30 spor kulübünün bulunduğunu kaydeden Kocaman, "Futbolda faaliyet gösteren kulüplerimize 30 bin TL değerinde spor malzemesi ve 10 bin TL aktarma bedeli desteği veriyoruz. Diğer kulüplerimize ise 20 bin TL değerinde spor malzemesi yardımı yapıyoruz. Ayrıca alt yapı faaliyetlerini de teşvik etmek amacıyla küçük yaş gruplarında lige katılım sağlayan alt yapı oluşturan kulüplere, her kategori için 25 bin TL değerinde spor malzemesi desteği veriyoruz. Toplamda bu desteğimiz 2 milyon 600 bin TL’dir" diye konuştu.

Programda kulüp yöneticilerine spor malzemeleri teslim edildi.