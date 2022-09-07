Kartepe Belediyesporlu Aysima Hatice Kurt, Ümit Genç ve U21 Karate Dünya Şampiyonası müsabakasında bin 650 sporcu arasından milli takıma seçildi.

Kartepe Belediyesporlu Aysima Hatice Kurt, Ümit Genç ve U21 Karate Dünya Şampiyonası müsabakasında bin 650 sporcu arasından milli takıma seçildi.

Balıkesir’de yapılan Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında Kartepe Belediyesporlu Aysima Hatice Kurt milli takıma seçildi. Seçmelere 55 ilden bin 650 sporcu katıldı. Kartepe Belediyesporlu sporcu Aysima Hatice Kurt 26-30 Ekim tarihleri arasında Konya’nın ev sahipliğinde yapılacak Ümit, Genç ve U21 Karate Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek.