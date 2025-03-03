Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen eğlenceli etkinliklere katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde hafta sonunda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında "En İyi Dost" ve "Ağustos Böceği ile Karınca" adlı çocuk tiyatroları sahnelendi. Bu keyifli oyunlar sayesinde küçük katılımcılar hem eğlendi hem de faydalı vakit geçirdi. Ayrıca etkinlikte, geleneksel kukla, Hacivat ve Karagöz ile illüzyon gösterileri de yer aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Hacivat ile Karagöz’ün mizahı ve neşesi aracılığıyla geçmişteki o sıcak ve samimi Ramazan atmosferini geleceğin teminatı olan çocuklarımızın da tanıyabilmesi, yaşayabilmesi için bu değerli geleneği bu yıl da Kartepe’mizde yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.