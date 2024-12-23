Kartepe’de "Geçmişten Geleceğe Sevgi" temasıyla hazırlanan mandala sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kartepe Belediyesi öncülüğünde Feyza Kısacıkoğlu’nun özgün eserlerinden oluşan sergi, Kartepe Sanat Evi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sergiyi ilk gününde ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, eserleri inceledi ve sanatçıdan mandala sanatı hakkında bilgi aldı.

Başkan Kocaman, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sanat, bir toplumun duygularını ve kültürel değerlerini ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Feyza Hanım’ın bu sergisinde sevgi temasının her bir eserde derin bir anlamla işlendiğini görüyoruz. Kartepe Belediyesi olarak ilçemizi sanat ve kültürle buluşturmaya, sanatçılarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Ruhunuzu dinlendirecek ve size ilham verecek bu sanat şölenine, tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

Sergi, 27 Aralık’a kadar açık kalacak.