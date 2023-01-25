Belediyelerin kar timleri, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için hazırda bekliyor. Kar kalınlığının artması durumunda ulaşım ağlarının hemen temizlenip aksaklıkların önüne geçilmesi planlanıyor.

Şırnaklı 14 kadın devlet desteğiyle sera sahibi oldu

Şırnaklı 14 kadın devlet desteğiyle sera sahibi oldu

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