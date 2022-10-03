Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde gıda güvenirliliği ve hijyen kurallarına uygunluğu kontrol ederek, öğrencilerin daha temiz bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlıyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde gıda güvenirliliği ve hijyen kurallarına uygunluğu kontrol ederek, öğrencilerin daha temiz bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlıyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin hijyenik ortamda alışveriş yapmaları ve sağlıklı ürünlere ulaşması için kantin denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde, gıda güvenirliliği ve kantinlerin hijyen kurallarına uygunluğu kontrol ediliyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın çocuklarla ilgili hassasiyetine denetimleriyle destek verdiklerini belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "İlçemizde 112 okulumuz var. Bu okullarımızda bulunan bütün kantinlerimizin denetimlerine titizlikle devam ediyoruz. Özellikle hijyen konusuna büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, kantinde çalışan personelin kılık kıyafeti, hijyen koşullarına uygunluğunu, kullandıkları materyallerin temizliği, ruhsat kontrolü, satışa uygun olan ve olmayan ürünlerin titizlikle kontrolleri yapılmaktadır" dedi.