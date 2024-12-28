Kartepe’de "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyası büyük ilgi gördü. Kartepe Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen kan bağışına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Kan bağışı, insan hayatını kurtarmanın en etkili yollarından biridir. Herkesin düzenli olarak bu sorumluluğu üstlenmesi gerekir. Düzenlediğimiz bu kampanya ile hemşehrilerimizin duyarlılığını bir kez daha görmek beni gururlandırdı. Katılım gösteren vatandaşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve Kızılay ekibine yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kartepe Belediyesi, bu tür organizasyonların devam edeceğini belirterek, tüm vatandaşları kan bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.