Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi Mithatpaşa Caddesi ve Hüsnü Efe Caddesi’nde yapımına başlanan asfalt yama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İstasyon Mahallesi’nde 550 metre uzunluğundaki Mithatpaşa Caddesine 450 ton, 350 metre uzunluğundaki Hüsnü Efe Caddesine 305 ton asfalt yama çalışması yaptı. Bölgedeki yol konforunu artırmak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak adına gerçekleştirilen çalışmaları, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yerinde inceledi. Bölgeye yaptığı ziyarette ekiplerle bir araya gelen Başkan Kocaman, yama işlemini yerinde gözlemleyerek çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

Ulaşım konforunu artıracak

Başkan Kocaman “Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve yollarımızı daha konforlu hale getirmek için altyapı çalışmalarının hemen ardından hızlı bir şekilde asfalt yama faaliyetlerimize başladık. Mithatpaşa ve Hüsnü Efe Caddelerimizde yürütülen bu çalışmalar, hem ulaşım konforunu artıracak hem de mahallemizin çehresini güzelleştirecek. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.