Kartepe Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan Yazlık Sinema Günleri, bu yıl da devam ediyor. Bu hafta sonu gösterilen "Hadi Be Oğlum" filmi, Kartepeliler tarafından ilgiyle izlendi.

Kartepe Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan Yazlık Sinema Günleri, bu yıl da devam ediyor. Bu hafta sonu gösterilen "Hadi Be Oğlum" filmi, Kartepeliler tarafından ilgiyle izlendi.

2018 yılında vizyona giren baba ile oğul hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Bora Egemen üstlenirken, Kıvanç Tatlıtuğ’un balıkçı Ali’yi canlandırdığı filmde Alihan Türkdemir Efe karakterine hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Büşra Develi ve Yücel Erten yer alıyor. Film Kartepeliler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Etkinliğin devam edeceğini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yazlık Sinema Günleri ile açık hava sinemasını nostalji olmaktan çıkardık. Etkinliğimize hemşehrilerimizin büyük ilgi göstermesi bizleri de memnun ediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş olan açık hava sineması hayatımızda yeniden yer almaya başladı. Yazlık sinema günlerimiz mevsim ve diğer koşullar el verdiği sürece devam edecek. Eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.