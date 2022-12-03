Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka 54 AY 118 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Hüseyin Tıknaz (28), önünde seyir halinde olan Z.K. yönetimindeki 45 AGL 366 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde araçtan çıkarılan sürücü Hüseyin Tıknaz, G.K., İ.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen Hüseyin Tıknaz’ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer 3 yaralının tedavisi sürerken 2’sinin durumu ciddiyetini koruyor. Hüseyin Tıknaz’ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından bugün Sakarya’nın Sapanca ilçesinde toprağa verilecek.