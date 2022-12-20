Ayrıca Gençlik Merkezi’nde masa tenisi, golf, basketbol, langırt gibi gençlerin keyifli ve kaliteli zaman geçirecekleri sosyal alanlar da yer alıyor.

Kartepe Genç Akademi bünyesinde kurulan e-spor takımı çalışmalarına başlarken, ilçe genelinde lise öğrencilerinin katılacağı turnuva yapılacak. 5’er kişilik takımlarını oluşturan lise öğrencileri bu turnuvaya katılabilecek.

Kartepe Genç Akademi bünyesinde e-spor takımı kuruldu. Çalışmalarına başlayan öğrenciler, liseler arası yapılacak olan turnuvada yeteneklerini gösterme imkanı bulacak.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.