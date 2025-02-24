Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle zincir marketler başta olmak üzere vatandaşların alışveriş yaptığı tüm alanlarda denetimlerine hız verdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketler, küçük işletmeler, kargo firmaları ve inşaat alanları çevresinde oluşan olumsuz görüntülere müsamaha göstermiyor. Kartepe’de 32 mahallede gerçekleştirilen denetimlerde, çevre temizliği kurallarına uymayan işletmelere gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor.

"Temiz Kartepe" sloganıyla hareket ettiklerini belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "İlçe genelindeki denetimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. İşletmelerimizin çevre temizliğine özen göstermesi büyük bir önem taşımaktadır. Hem Kartepelilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmesini sağlıyor hem de istenmeyen görüntülerin oluşmasına engel oluyoruz" dedi.