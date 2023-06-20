Kartepe’de düzenlenen bahar pikniği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı.

Ordu Korgan İlçesi Belalan Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği bahar pikniği etkinliğine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı. Belalan Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Duran, yaptıkları çalışmalar hakkında Kocaman’a bilgi verdi. Derneğin etkinliklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "STK’larımız hemşehri derneklerimiz ve faaliyetleri; kültürümüz, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması, birlik, beraberlik ve dayanışma açısından çok önemli bir sorumluluğa katkı sağlamaktadır. Bu sebeple bu tür organizasyonlar da çok kıymetlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Destek ve iş birliğimiz devam edecektir" dedi.