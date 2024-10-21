Türkiye’de ve yurtdışında kalitesi ve lezzeti ile nam salmış Eşme Ayvası için düzenlenen "Eşme Ayva Festivali" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenerek gelenekselleşen Eşme Ayva Festivali, Eşme Sahili’nde gerçekleştirildi. 5’inci Geleneksel Eşme Ayva Festivali’ne Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, KOÜ Rektörü Zafer Cantürk, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe’miz coğrafi olarak çok güzel olmasının yanı sıra meyvelerimizde çok güzeldir. Bizim ayvamız sulu ve lezzetlidir. Eşme Ayva Festivali’nde ürünlerimizi tanıtmak, geleneklerimizi yaşatmak için bir araya geliyoruz. Çevremizi ve doğamızı koruyarak ilçemizi geliştiriyoruz. Festivalimize katılımlarından onur duydum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, stantların başında duran görevlilere satışlarında bereket dileyerek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Festivalde Kartepe Belediyesi Çocuk Mehter Takımı ve halk oyunları gösterisi de beğeni topladı. Ayrıca festivalde çocuklara yönelik oyun gruplarının yanı sıra yumurta, halat çekme ve çuval yarışmaları düzenlendi.