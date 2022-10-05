Kartepe Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısında arsa vasıflı taşınmazların satışı oy çokluğu ile kabul edildi.

Kartepe Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısında arsa vasıflı taşınmazların satışı oy çokluğu ile kabul edildi.

Kartepe Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı. Meclis oturumunda yer alan 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde, istifa eden meclis üyesi Tuğçe Timur’un yerine AK Partili meclis üyesi Ali Rıza Subaşı, meclis katip asil üyeliğine Niyazi Aydın seçildi. Tuğçe Timur’un yer aldığı Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine Ali Rıza Subaşı seçildi. Kırsal mahalle değişikliği ek süre talebi ve Rahmiye Mahallesi’nde askeri yasak ve güvenlik bölgesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Meclis oturumu gündeminde yer alan Kartepe Belediyesi boş kadro unvan değişikliği ve sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi maddeleri oy çokluğu ile kabul edilirken, Maşukiye, Ataevler, İbrikdere ve Uzuntarla mahallesinde eski K9 planlama bölgesi, Balaban ve Derbent mahalleleri uygulama imar planı değişikliği maddeleri oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

Meclis gündeminde yer alan arsa vasıflı taşınmazların satışı oy çokluğu ile kabul edilirken, 2023 Mali yılı performans programı ve 2023 Mali yılı bütçesi maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.