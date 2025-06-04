Kartepe’de hem vatandaşların bayram alışverişlerini rahatça yapabilmeleri hem de esnafın düzenli şekilde faaliyet gösterebilmesi amacıyla, tatil süresince kurulacak semt pazarlarının planlaması tamamlandı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 günlük bayram tatili boyunca ilçe genelinde yalnızca arefe günü belirli mahallelerde pazarlar kurulacak. Bu kapsamda, Sarımeşe, Ertuğrulgazi, Suadiye, Köseköy Merkez, Ataşehir, Maşukiye ve Eşme mahallelerinde her hafta kurulan semt pazarları, arefe günü de tezgâh açacak. Vatandaşlar, bayram öncesi taze sebze, meyve, kuruyemiş, şekerleme ve diğer ihtiyaçlarını bu pazarlardan temin edebilecek. Ancak, her hafta pazar günleri kurulan ulus pazarı, Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle kurulmayacak. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, arefe günü hizmet verecek pazar yerlerinde hem esnafın hem de vatandaşların huzurlu ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşayabilmeleri için denetimlerini artıracak. Trafik akışı, hijyen kuralları ve sosyal düzen konularında da gerekli tüm tedbirler alınacak.