Kartepe’de 2022 yılında evlilik işlemleri için belediyeye başvuran 816 çift mutluluğa "Evet" dedi.

Kartepe’de 2022 yılında evlilik işlemleri için belediyeye başvuran 816 çift mutluluğa "Evet" dedi.

Nikah cemiyetleri, Kartepe Belediyesi Acısu Kültür Merkezi, Ataevler Kültür Merkezi, Derbent Kültür Merkezi, Hasan Yılmaz Kültür Merkezi, Suadiye Kültür Merkezi, Uzunçiftlik Kültür Merkezi, Uzuntarla Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Hergeleci İbrahim Er Meydanı ve Eşme sahilindeki açık alanda gerçekleştirildi. 2022 yılında 816 çift dünyaevine girdi. Mutlu bir yuva kurmak için Kartepe Belediyesi’ne başvuran çiftleri Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da yalnız bırakmadı. Kocaman, çiftlerin kimi zaman nikahlarını kıyarken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek, en mutlu günlerinde yanlarında oldu.