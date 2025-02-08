Kartepe’de eğitim gören 8 ve 12. sınıf 3 bin 47 öğrenciye, LGS ve YKS sınavları için deneme seti desteği verildi.

Kartepe Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla, ilçedeki binlerce lise ve üniversite adayı öğrenciye başarılarını artırmak ve sınav kaygılarını yenmelerine yardımcı olmak amacıyla toplam 3 bin 47 deneme sınavı kitapçığı ücretsiz olarak dağıtıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe’nin ve ülkenin geleceği olan gençlerin eğitim hayatına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte ilçe genelinde lise sınavlarına girecek, 8’nci sınıf bin 730 öğrenci ve üniversite sınavlarına girecek olan 12’nci sınıf bin 317 öğrenciye Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nden oluşan 10 adetlik iki set deneme kitapçığı dağıtıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bu yıl da geleneksel hale getirilen uygulama doğrultusunda, Kartepe’de LGS’ye hazırlanan 8. sınıf ile üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine deneme setlerini ulaştırdık. Evlatlarımıza inancımız ve güvenimiz tamdır. Evlatlarımız bu zorlu süreci en iyi şekilde başaracaklardır" açıklamasında bulundu.