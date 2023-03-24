Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ramazan ayının ilk iftarını asrın felaketinden etkilenerek Kartepe’de misafir edilen aileler ile birlikte yaptı. Kocaman, "Arslanbey KYK Yurdu’nda 800, ilçemiz genelinde 2 bin 600 deprem misafirimizi ağırlıyoruz. Devletimiz, milletinden aldığı güç ile sıcak elini her yere uzatıyor" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ramazan ayının ilk iftarında Kartepe’de ağırlanan depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Arslanbey KYK Yurdu’nda düzenlenen iftar öncesinde Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, depremzedelerle sohbet etti. Başkan Kocaman’a Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Ataşehir Mahalle Muhtarı Sibel Demirsoy ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Kartepe’de misafir edilen depremzedelerle yakından ilgilenildiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Arslanbey KYK Yurdu’nda 800, ilçemiz genelinde 2 bin 600 deprem misafirimizi ağırlıyoruz. Devletimiz, milletinden aldığı güç ile sıcak elini her yere uzatıyor. Asrın felaketi sonrasında yüreklerimiz yandı. Hep birlikte birbirimize destek olarak bu günleri de geride bırakacağız" dedi.