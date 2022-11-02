Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 30 Kasım tarihinde sona erecek olan 2022 yılı Emlak Çevre ve Temizlik İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin başladığını duyurdu. Vatandaşlar ödemelerini hizmet binasından veya Kartepe Belediyesi’nin resmi internet adresi üzerinden yapabilecek.

Kartepe Belediyesi, 2022 yılı Emlak, Çevre, Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım Çarşamba günü son bulacağını duyurdu.

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