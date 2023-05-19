Kartepe’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda devam eden programda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, "Milletimizin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs’ın 104’ncü yıl dönümü. Atatürk 1919 da milli duygularla Samsun’da attığı ilk adım Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. Gençler birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek geleceğin lider ülkesi Türkiye’yi daha güçlü bir hale getireceksiniz" dedi.

Gösteriler ilgiyle izlendi

Kartepe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sahnelendi. Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Yaren Şenay "Bayrak" adlı şiir, Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi edebiyat öğretmeni Özge Soylu, "Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi", gençler ise "Gençliğin Ata’ya Cevabı"nı seslendirdi. Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Aylin Aras Soğancı ve öğrencileri tarafından seslendirilen Son Arzum, Kağızman, Kara Sevda şarkıları da ilgi gördü. Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lise öğrencisi Yusuf Talha Bıyık "O Geliyor" adlı şiiri de salondakilerden alkış aldı. Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Karate Takımının ve Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi öğrencilerinin jimnastik gösterisi ilgiyle izlendi. Program sonunda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın da gösteri yapan öğrencilere madalyaları verildi.

Katılımcılar

Törene Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özkan Bakır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.