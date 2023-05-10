Kartepe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel sünnet şöleni 24 Haziran’da yapılacak.

Kartepe Belediyesi’nin 13’ncüsünü düzenleyeceği sünnet şöleni hazırlıkları başladı. 24 Haziran Cumartesi Günü saat 14.00’da İstasyon Mahallesi Meşelik Park’ta düzenlenecek şölen öncesinde ilçe genelinde kayıtlar başladı. 32 Mahalle Muhtarlığına ya da Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne Kayıt formları doldurarak başvuru yapılabilecek.

Kayıtlar için Kartepe ilçe sınırlarında oturma şartının yanı sıra sünnet olacak çocukların 2020 ve öncesi doğumlu olması ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması gerekiyor. Geleneksel sünnet şöleninin 13’ncüsü düzenleyeceklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Delikanlılığa ilk adımını atacak ilçemizdeki miniklerimiz için geleneksel hale olarak düzenlediğimiz sünnet şöleninde bu mutluluğu yine hep beraber yaşamak istiyoruz. Şölen havasında geçecek olan etkinliğimize herkesi bekliyoruz" dedi.