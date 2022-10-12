Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe 2.Çocuk Kitapları Fuarı’nı 50 bin kişi ziyaret etti.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe 2.Çocuk Kitapları Fuarı’nı 50 bin kişi ziyaret etti.

Bin metrekare alanda kurulan Kartepe 2.Çocuk Kitapları Fuarı’na 9 gün boyunca 50 yayın evi katılırken, kurulan Fikir Sahnesi’nde çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenlendi. Akıl oyunlarında becerilerini gösteren çocuklar, ikramlarla keyifli zaman geçirdi. Yazarlar Sıtkı Aslanhan, Tuğba Coşkuner, Dilek Cesur, Beyhan Budak, Ayşegül Dede, Melih Tuğtağ, Alişan Kapaklıkaya, Sinan Yaşar ve Merve Gülcemal Kartepeli de kitapseverlerden ilgi gördü.

Kartepe 2.Çocuk Kitapları Fuarı’nda kurulan Kitap Kumbarası’nda bin kitap toplandı. Toplanan bu kitaplar ile Kartepe’de bir okula kütüphane kurulacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çocuk kitapları fuarımız büyük ilgi gördü. Bu çok sevindirici. Buraya gelen yazar ve yayın evlerine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız kitap fuarı ile kitaplarla tanıştı. Kitaplar dünyaya açılan sınırları kaldıran bir pencere gibi. İnşallah bu kitap fuarını geleneksel hale getireceğiz" dedi.