Kartepe Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda 2024 bütçesi 1 milyar 460 milyon 500 bin TL olarak kabul edildi.

Kartepe Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Kartepe Belediyesi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan 2023 mali yılı gelir tarifesi talebi oy birliği, 2024 mali yılı performans programı ve 2024 mali yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Kartepe Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi 1 milyar 460 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.