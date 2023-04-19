Kartepe’de Ramazan Bayramı’nın huzurlu ve rahat geçmesi adına belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar tamamlandı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Kartepe Belediyesi, hazırlıkları tamamladı. Belediye bünyesindeki birimlerin koordine içerisinde bulunacağı personelin çalışma programı da titizlikle belirlendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler park ve oyun alanlarındaki temizlik, aydınlatma, bakım ve onarım işlerini yaparak alanları bayrama hazır hale getirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki cadde ve sokaklarda yol yıkama ve süpürme işlemleri yanında bayram namazı öncesi tüm camilerde de temizlik çalışmalarını bayram sabahına kadar tamamlayacak. Ayrıca vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.