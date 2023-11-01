Kurtuluş Savaşı yıllarında Yahya Kaptan’a bağlı olarak Kuvâ-yı Milliye örgütlenmesinde yer alan ‘Kartallı Kazım’ lakaplı İbrahim Göleber, vefatının 63. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şair Nazım Hikmet’in ‘Kuvâ-yı Milliyeci Kartallı Kazım’ olarak adlandırdığı İbrahim Göleber, Pendik Yayalar Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı. Törene Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Göleber’in ailesi, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları, Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.