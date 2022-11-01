Kurtuluş Savaşı yıllarında Yahya Kaptan’a bağlı olarak Kuvâ-yı Milliye örgütlenmesinde yer alan ‘Kartallı Kazım’ lakaplı İbrahim Göleber, vefatının 62. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Yahya Kaptan’a bağlı olarak Kuvâ-yı Milliye örgütlenmesinde yer alan ‘Kartallı Kazım’ lakaplı İbrahim Göleber, vefatının 62. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şair Nazım Hikmet’in ‘Kuvâ-yı Milliyeci Kartallı Kazım’ olarak adlandırdığı İbrahim Göleber, Pendik Yayalar Mezarlığı’nda düzenlenen anma töreninde dualarla anıldı. Törene; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Yıldız, Göleber’in ailesi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları, Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Anma töreninde İbrahim Göleber’in yaşam öyküsünün hatırlatılmasının ardından tiyatro oyuncusu Cenan Çamyurdu vatan şairi Nazım Hikmet’in Kuvâ-yı Milliye Destanı’nda yer alan Kartallı Kazım bölümünü okudu. Anma töreninde daha sonra aile adına Pendik Belediyesi Meclisi Üyesi Hasan Yıldız söz aldı. Yıldız, Cumhuriyet’in ilanının 99. yıldönümünde Kuvâ-yı Milliyeci Kartallı Kazım’ı anmanın ayrı bir duygu olduğunu belirterek Cumhuriyet’in temel taşlarında yeri olan Kuvâ-yı Milliye ruhlu Kartallı Kazım’ı rahmet ile andığını söyledi.

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet’in 99. yıl dönümünü birkaç gün önce kutladıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün de o Cumhuriyet kazanımını elde ederken en büyük mücadelelerin verildiği Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Kartallı Kazım’ın mezarı başındayız. Gazi Mustafa Kemal’in silah arkadaşları deriz ya, işte o isimlerden biri olan Kartallı Kazım’ın mezarındayız. Ne mutlu ki ailesine bu gururu taşıyorlar. Bu vatan kolay kurulmadı. Bu mücadeleler kolay yapılmadı. Şu an bir kahramanın kabri başındayız. Bu mücadelenin üzerinden 100 yıl geçse de bizler bu kahramanlık hikâyelerini bilmek zorundayız. Bizler etrafımızda yaşanan savaş durumlarından, ülkelerin yaşadığı sorunlardan, bir ülke ruhunun, ulus ruhunun kolay kolay elde edilemeyeceğini tekrar anlıyoruz. İyi ki Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmuş. Her birini minnetle anıyorum ve rahmet diliyorum.”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından emekli müezzin Vedat Özbaş tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Duaların ardından Kartallı Kazım olarak bilinen İbrahim Göleber’in mezarına karanfiller bırakıldı ve anma törenine katılan herkese lokum ve lokma ikram edildi.