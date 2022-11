Kartal’da ‘Şiddetsiz Bir Dünya için Birlikte Güçleniyoruz’ paneli gerçekleştirildi. Kartallı kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne özel gerçekleştirilen programa yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi, Mor Dayanışma ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliğiyle ‘Şiddetsiz Bir Dünya için Birlikte Güçleniyoruz’ isimli panel düzenlendi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne özel gerçekleştirilen programda, Uzman Klinik Psikolog Sinem Özkaya Alp ‘Şiddet ve Şiddetin Değişen Yüzleri’, Avukat Çağla Çinili ‘6284 Sayılı Kanun ve Can Güvenliğini Korumaya Yönelik Acil Tedbirler’, Prof. Dr. Gülsüm Ayhan Aygörmez ‘Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet’ başlıklı konuşmalar yaptı. Öte yandan ’Kadının Ekonomik Güçlenmesi Örneği, Dijital Girişimcilik Seminerleri’ de düzenlendi.

“Kadının gücünün ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz”

Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, “Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekiliyim. Bugün burada 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde Kartallı kadınlarla, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Bugünün önemi aslında 1981 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı üç kız kardeşin başlattığı mücadelede, kendilerinin işkenceyle öldürülmüş olmasıyla tüm dünyaya yayılan bir mücadele günü olarak kalmıştır. Bugün bu salonda dahi eğer kız kardeşleri anabiliyorsak kadının gücünün ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Bu bağlamda Türkiye’de, İran’da ve tüm dünyada eşitlik için şiddete karşı olmak adına her türlü baskıya karşı mücadele veren bütün kadınları saygıyla selamlıyorum. Biz Kartal Belediyesi olarak her şeyden önce çocuk ve kadın dostu bir kent oluşturma gayretindeyiz. Türkiye’nin en fazla kreşe sahip olan bir belediyesi olarak Başkanımız Gökhan Yüksel öncülüğünde 19 kreşimiz var. Ve 4 tane de Kadın Danışma Merkezi açtık. Bu kadın danışma merkezlerinde sosyal destek, hukuki destek ve psikolojik destek başta olmak üzere kadınların hayatını etkileyen olaylarda onlara her türlü desteği vererek yaşamlarını kolaylaştırmak adına birçok çalışmalar yapıyoruz. 2021 yılında kurduğumuz kadın ve aile hizmetleri müdürlüğüyle birlikte Kartal’da yaşayan kadınların daha sağlıklı, daha huzurlu ve kendilerini daha güvende hissettikleri bir kent oluşturma gayretimiz tüm hızıyla devam ediyor“ dedi.

“Biz birlikte kuvvetli ve güçlüyüz”

Programa katılan Ahsen Polat, “Kartal Belediyesi, Mor Dayanışma ve İstanbul Gedik Üniversitesi’nin iş birliğiyle düzenlenen programda kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken önlemler ele alındı. Bu panelde olmak benim için gerçekten çok kıymetli ve çok değerli. Çünkü belki yardıma muhtaç ya da ne yapacağını bilemeyen kadınlar adına yol gösterici olduğunu düşünüyorum ve çok kıymetli buluyorum. Çünkü biz birlikte kuvvetli ve güçlüyüz. Ben Kartal Belediyesi’ne kadınların yoluna ışık oldukları için çok teşekkür ederim“ ifadelerini kullandı.