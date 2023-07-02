Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin tasarımı; Kartalkaya Dağ Oteli, Kayak (Doğa) Gençlik Merkezi Öğrenci Fikir Yarışması’nda ödüle layık bulundu. 47 projenin katıldığı yarışmada, öğrencilerin “Hayat” isimli tasarımı üçüncü oldu.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Bolu’daki Türkiye’nin en önemli turizm yerlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi için düzenlenen tasarım fikir yarışmasına katıldı. Bölgenin turizm potansiyelinin artırılması için Türkiye’deki mimarlık öğrencilerine yönelik ilk kez düzenlenen Kartalkaya Dağ Oteli, Kayak (Doğa) Gençlik Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması’na, çeşitli üniversitelerden 47 farklı proje katıldı. Bolu’nun turizm açısından daha modern bir yapıya dönüşmesi ve bölgenin çekim merkezi haline gelmesinin amaçlandığı yarışmaya Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencileri Gökalp Kalfa, Zehra Çelik, Emirhan Duğral, Sertaç Erbilgin ve Selin Temiz, “Hayat Gençlik Merkezi” isimli projeleriyle katıldı.

Bolu’ya ‘Hayat’ verdiler

Öğrencilerin 6 ay boyunca üzerinde çalışarak hazırladığı proje, mimarlık alanında önemli isimlerden oluşan jüri tarafından üçüncülüğe layık bulundu. Yarışmada derece elde eden Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, “Projede öncelikli amacımız, Kartalkaya Kayak Merkezine ve Bolu’ya gelen ziyaretçilerin konaklama, kayak ekipmanı kiralama, restoran ve çeşitli aktiviteler yapacağı bir ortam tasarlamaktı. Projemizi avlu kültürünün üzerine inşa ettik. Avluda bir yaşam alanı oluşturduk. Projemizin adını da ‘Hayat’ olarak belirledik. Tasarladığımız otel, ziyaretçilere 4 mevsim boyunca Bolu’nun güzelliklerini sunacak ve bölge için öncü bir örnek oluşturacak yeni deneyim rotaları ve aktiviteleri vadediyor” dedi.