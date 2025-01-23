Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya’da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor.” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Kartalkaya’da yanan binayı yıkmak istediği iddialarına dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bahse konu yanan otel binası için ön hasar tespit raporu hazırlandığı ve ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendiğinin altı çizildi.

Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verileceği kaydedilen açıklamada, "Kültür varlığı olarak tescil edilmemiş binaların yıkım sürecine dair nihai karar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda verilmektedir. Hasarlı binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının yıkım veya güçlendirme konularında yetkisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.